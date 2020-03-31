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Kongo Cumhuriyeti'nin eski devlet başkanı Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Kongo Cumhuriyeti'nin eski devlet başkanı Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kongo Cumhuriyeti'nin eski devlet başkanı Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin eski devlet başkanı Jacques Joaquim Yhombi-Opango, koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Paris'te tedavi gördüğü hastanede ölen eski devlet başkanı 81 yaşındaydı.

Yhombi-Opango'nun, Covid 19 hastalığına yakalanmadan önce, sağlık sorunları olduğu açıklandı.

81 yaşında ölen siyasetçi, 1977 - 79 yıllarında arasında Kongo'nun devlet başkanlığı görevini yapmıştı.

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