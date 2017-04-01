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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddet olayları

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddet olayları
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının öldürülmesi ve süregelen şiddetin UCM'nin ilgi alanına girebileceğini bildirdi.

Bensouda yayımladığı yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai bölgesinde aylardır devam eden şiddet olaylarıyla ilgili son derece endişeli olduğunu belirtti.

Başsavcı Bensouda, "Yerel milisler ile Kongo güçleri arasında şiddetli çatışmalar olduğu, aralarında sivillerin, BM uzmanları ve destek personelinin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldürüldüğü, kaçırıldığı ve yargısız infaz edildiğine dair haberler geliyor. Bu tür eylemler UCM'nin yetki alanına giren suçları oluşturabilir." ifadesini kullandı.

Tüm tarafları şiddetten uzak durmaya davet eden Bensouda, Kongo yetkililerini gerçek soruşturmalar yürüterek olayları aydınlatmaya çağırdı.

Bensouda açıklamasında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde UCM'nin yargı alanına giren suçlar işlenirse harekete geçmekte ve sorumluların yargılanması için gerekli tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğim." ifadesine yer verdi.

 

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