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Kongo'da Ebola salgını şüphesi: Ölümler artmaya başladı

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Afrika ülkesi Kongo'da geçen hafta üç yaşında bir çocuk Ebola'dan ölmüştü. Çocuğun komşusu olan aynı aileden üç kişi daha şüpheli bir şekilde öldü. Hızlı bir şekilde kurbanlarını ölüme götüren Ebola, Afrika'da binlerce can almıştı.
Kongo'da Ebola salgını şüphesi: Ölümler artmaya başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde 5 ay aradan sonra yeniden Ebola'dan ölüm gerçekleşti.

KDC Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, geçen hafta yaptığıu açıklamada Beni bölgesinde yeni Ebola vakası tespit ettiklerini bildirmişti.

Mbungani, 6 Ekim’de Ebola şüphesiyle Beni Hastanesinde tedavi altına alınan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğun Ebola testinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Temaslı 100 kişinin tespit edildiğine dikkati çeken Mbungani, sahada bütün önlemlerin alındığını ve yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Kongo'dan gelen son bilgilere göre ise Ebola'dan ölen çocuğun komşuları da öldü. Aynı aileden üç kişi şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Bir baba ve iki kızının ölümü soruşturuluyor. Ailenin ölmeden önceki semptomlarının Ebola ile uyumlu olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mayıs’ta KDC’de 12. dalga Ebola salgınının bittiğini duyurmuştu.

AFRİKA'DA BİNLERCE CAN ALDI

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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