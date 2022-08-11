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Kongo'da hapishane baskını: 800’den fazla mahkum firar etti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu eyaletinde silahlı bir grup tarafından Kakwangura Hapishanesine düzenlenen baskında 800’den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi.
Kongo'da hapishane baskını: 800’den fazla mahkum firar etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Butembo kentindeki Kakwangura Hapishanesine gece yarısı kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından baskın düzenlendiği ve 800’den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusunun silahlı gruplara karşı yürüttüğü operasyonların sözcüsü Antony Mwalushayi yaptığı açıklamada, hapishaneye düzenlenen saldırıda 2 polis ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini ifade ederek, hapishanenin bir kısmının hasar gördüğünü aktardı. Mwalushayi, silahlı grubun ağır silahlı ve yaklaşık 80’den kişiden oluştuğunu belirterek, “Hapishaneye girmeyi ve tüm mahkumları serbest bırakmayı başardılar" dedi.

Saldırganların kadın mahkumların Beni'den Butembo'ya nakledileceği bilgisine dayanarak saldırıyı başlattığını ifade eden Mwalushayi, saldırının arkasında 1990’dan bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı silahlı örgüt Müttefik Demokratik Güçleri’nin (ADF) olduğundan emin olduğunu belirtti.

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