Kongo'daki Ebola salgınında ölü sayısı bini geçti: Yakınlarını kaybedenler mezar kazıcılara ve sağlık görevlilerine saldırıyor

Ülke tarihinin en kötü Ebola saldınını yaşayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yaklaşık bin 150 kişi hastalıktan hayatını kaybetti. Bölgede görev yapan yardım çalışanları ölü sayısının bundan çok daha fazla olduğunu belirtti.

New York Times'ın haberine göre kullanılan yeni bir aşı salgını yavaşlatmıştı, ancak durum son iki ay içerisinden ciddi anlamda kötüleşti. NYT muhabiri Joseph Goldstein, Kongo'daki durumun kontrolden çıkmaya başladığını belirtti.

Kongo'nun Beni kentinde çiftçilik yaparken salgının ardından bulaşıcı hastalıktan ölmüş cesetleri gömmeye başlayan Janvier Muhindo Mandefu, Ebola'nın bulaşıcılığından çok ölen kişilerin yakınlarından korktuğunu söyledi. Mandefu'nun söylediğini göre Ebola'dan hayatını kaybeden kişilerin yakınları cenazelerde mezarlık çalışanlarını "ölülerin organlarını çalmakla suçluyor ve açık mezarlara itmekle tehdit ediyor".

Kongo'da tedavi merkezlerine düzenlenen saldırılar da hastalık ile mücadeleyi yavaşlatıyor. Saldırılarda bir doktorun hayatını kaybetmesinin ardından birçok sağlık çalışanı aktivitelerini durdurmuş, bu da Ebola salgınının hızlanmasına sebep olmuştu.

Acil durum müdahale ekibi görevlisi olan Philemon Kalondero, birçok ailenin Eboladan ölen cesetleri teslim etmeyi kabul etmediğini, bu yüzden gerçek ölü sayısından emin olamadıklarını ifade etti.

2013'te Batı Afrika'da başlayan Ebola salgını bugüne kadar 11 binden fazla insan öldürdü.