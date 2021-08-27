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Kongre polislerinden Trump’a dava

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Olaylar sırasında bir polis memuru can verirken ruhsal bunalım geçiren üç polis memuru intihar etmişti. Demokrat Kongre üyeleri tarafından benzer iki dava daha açılmıştı.
Kongre polislerinden Trump’a dava

Polis memurları tarafından Washington'da federal mahkemede açılan davada Trump, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan şiddet ve aşırılık yanlısı grupla birlikte çalışarak destekçilerinin Ku Klux Klan'la Mücadele Yasasını ihlal etmeleri için kampanya düzenlemek ve iktidarda kalmak için terör eylemleri düzenlemekle suçlandı.

Açılan davada eski Başkan Donald Trump'ın yanı sıra müttefiki Roger Stone, eylemin en önemli destekçilerinden Proud Boys grubunun yöneticileri hakkındaki suçlamalar yer aldı.

Toplu olarak açılan davada, “150 yıldan fazla bir süre Kongre’yi korumaya adayan” yedi memurun “anayasal sorumluluklarını güvenli ve açık bir şekilde yerine getirebilmesi için” katlandığı bir dizi suistimal anlatılıyor.

KONGRE ÜYELERİNDEN İKİ DAVA

Olaylar sırasında bir polis memuru can verirken ruhsal bunalım geçiren üç polis memuru intihar etmişti. Demokrat Kongre üyeleri tarafından benzer iki dava daha açılmıştı.

Davalarda Trump ve yandaşlarının eylemlerinin Kongre'nin kuşatılmasına, onlarca polis memurunun yaralanmasına, Joe Biden'ın başkanlığının onaylandığı oturumun engellenmesine ve canları tehdit altında kalan Kongre üyelerinin saklanarak kaçmasına neden olduğu iddiasında bulunuluyor. Davada polis memurlarının olaylar sırasında aldıkları yaralara ayrıntılarıyla yer verildi.

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