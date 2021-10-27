  • BIST 1.509,200
  • Altın 546,93
  • Dolar 9,4716
  • Euro 11,0283
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Kongre'de Türkiye'ye F-16 satışına veto tehdidi

» »
ABD Temsilciler Meclisi'nin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyelerinden oluşan 11 milletvekili, Biden yönetimine gönderdikleri mektupta Türkiye'ye satılması gündemde olan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili uyarıda bulundu.
Kongre'de Türkiye'ye F-16 satışına veto tehdidi

ABD Temsilciler Meclisi'nin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyelerinden oluşan 11 milletvekili, Biden yönetimine gönderdikleri mektupta Türkiye'ye satılması gündemde olan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Vekiller, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderdikleri mektupta, Türkiye'nin 40 yeni Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçağı alabileceğine ve 80 F-16'yı da modernize ettirebileceğine dair çıkan haberlere ilişkin duydukları "derin endişeleri" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Eylül ayında Rusya'dan yeni S-400 füze savunma sistemleri alacağını duyurduğunun hatırlatıldığı mektupta, "Düşman gibi davranan bir NATO müttefikine ABD üretimi uçak göndererek ulusal güvenliğimizden taviz veremeyiz" denildi.

"Kongre'den geçemez"

ABD'nin bu dönemde Türkiye hükümetine gelişmiş askeri teçhizat sağlayamacağını belirten Temsilciler Meclisi üyeleri, Kongre'nin böyle bir ihracata engel olmak için birlikte hareket edeceğinden emin olduklarını ilettiler.

Reuters, Cumhuriyetçi üye Nicole Malliotakis ve Demokrat Carolyn Maloney öncülüğünde yazılan 25 Ekim tarihli mektuba 26 Ekim Salı günü ulaştığını duyurdu.

Ajans, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin ABD'den 40 yeni F-16 uçağı satın almak ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 80 F-16 uçağını modernize ettirmek için talepte bulunduğunu bildirmişti.

F-35 iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haberle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin F-16 satın alma talebi olduğunu ve buradaki ödemeyle ilgiliABD'nin Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifinde bulunmadığını belirtmişti.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı. Türkiye programdan çıkarılmadan önce 100 adet F-35 satın almayı planlıyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Michael Jordan'ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara satıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 11:46
  • Kanada Açıklarındaki Konteyner Gemisinde Yangın24 Ekim 2021 Pazar 13:07
  • Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı 'Otoniel' yakalandı24 Ekim 2021 Pazar 12:38
  • ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası23 Ekim 2021 Cumartesi 21:03
  • ABD'den Çin'e karşı Enes Kanter'e destek: İfade özgürlüğüne değer veriyoruz23 Ekim 2021 Cumartesi 13:01
  • ABD, Suriye'nin kuzeyinde El Kaide elebaşının öldürüldüğünü duyurdu23 Ekim 2021 Cumartesi 12:35
  • ABD mahkemesi: Halkbank yargılanabilir23 Ekim 2021 Cumartesi 10:23
  • ABD, bir El Kaide elebaşının öldürüldüğünü açıkladı23 Ekim 2021 Cumartesi 09:11
  • Trump kendi sosyal platformunu kuruyor21 Ekim 2021 Perşembe 11:58
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Kolombiya'ya ziyaret21 Ekim 2021 Perşembe 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti