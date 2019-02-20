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Konsensusun varlığından bahsedildiğinden bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için...

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Ancak dünkü toplantı ertesinde basına bir konsensusun varlığından bahsedildiğinden bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için en azından şu kadarını söylemeliyim:
Konsensusun varlığından bahsedildiğinden bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için...

İşte o açıklama;

Kapalı oturum olduğu için Meclisimizde dün yapılan konuşmalardan bahsedecek değilim. Ancak dünkü toplantı ertesinde basına bir konsensusun varlığından bahsedildiğinden bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için en azından şu kadarını söylemeliyim:

Meclisteki dört siyasi parti ve 50 milletvekilinin büyük bölümü, Kıbrıs Rum tarafının yönetimi ve zenginliği bizimle paylaşmaya hazır olmadığını, siyasi eşitliğimizi de içine sindiremediğini ve bu nedenle federal bir ortaklığın pek de gerçekçi olmadığını düşünüyor. İki siyasi parti ve bir grup milletvekili ise federasyonu tek gerçekçi çözüm yolu olarak görüp bu temelde müzakerelere devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu iki ana eksenden her biri diğerinin tezini gerçekçi bulmuyor.

Öte yandan Kıbrıs Rum liderinin zamana oynayarak statükonun devamını sağlamaya çalıştığı yönünde en azından tüm siyasi partiler arasında bir konsensustan bahsedilebilir. Zaten bu hususlar, altı siyasi partinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan da görülebilir.

Özetle çözüm zemini ve “nasıl bir ortaklık” tartışması açısından dünkü Meclis oturumunda siyasi partilerin görüşlerinde değişen bir şey olmadığını düşünüyorum.

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