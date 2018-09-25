Konser için Bitcoin istediler

Kripto para birimleriyle alışveriş yapılabilmesinin ardından, Bitcoin gibi kripto para birimleri artık eğlence sektöründe de kullanılmaya başlandı.

İlk tekli albümünü geçtiğimiz günlerde çıkaran 'Sepya' müzik grubu artık hem organizatörlerden hem de dinleyicilerden Bitcoin ile ödeme alınabileceğini duyurdu.

Bestelerini Pop, Rock, Funk, Indie ve Jazz akımları ile harmanlayan ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu Sepya, ilk teklisi 'Senin Gibi' albümünü geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü.

Daha önce de şarkıcı Emrah'ın, konser ve reklam teklifleri karşılığında firmalardan ücret olarak Bitcoin istediği iddia edilmiş fakat doğrulanamamıştı.