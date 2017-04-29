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Konsolların geleceği belirsiz mi?

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Konsolların geleceği belirsiz mi?
Video oyun konsolları tarafında artık ünlü biri sayılan ve analizleri ile dikkat çeken Michael Pachter, konsolların geleceğine dair önemli noktalara değindi.

Twitter üzerinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Pachter’e sorulan en önemli soru da “Konsol jenerasyonlarının artık yok olmasının ardından, Sony’nin dominasyonunu kaybetmemesi için ne yapması gerekiyor?” sorusuydu.

SONY'NİN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Pachter bu soruya, “Bundan sonra konsollar için ayırt edici özellik kesinlikle yazılım olacak. Yazılım geliştiği anda konsollara ihtiyaç duyulmadan oyun oynanabilir hale gelecek ve bu da PlayStation’ın dominasyonuna son verecek. Bahsettiğim bu süreç 2 ya da en geç 3 yıl içerisinde gerçekleşecek ve 2020 yılına geldiğimizde oyunları PC’nize indirerek TV’nizde oynama şansınız da olacak.” şeklinde yanıt verdi.

Yani Pachter aslında PlayStation’ın dominasyonundan bahsederken, konsolların yerini yavaş yavaş akıllı telefonlar ve PC’lere bırakacak olmasından söz ediyor denebilir.

Fakat kendisinin unuttuğu bir nokta da PlayStation Now olarak gösterilebilir. Zira birçok analist bulut sistemiyle video oyunlarının oynanmaya devam edeceği hakkında ciddi iddialara sahip.

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