Konsolos Demirel:“Kimlik tespitlerinde velilerin yardımlarına başvurmak zorunda kalıyoruz”

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, İsias Otel binasıyla ilgili değerlendirmede bulundu, “İnşaattan anlamayan biri olarak, binaya bakıldığında yapımında ciddi sıkıntılar olduğunu yorumlayabilirim. Bu kadar ağır bir deprem olmasaydı bile, yerle bir olabilecek bir binaydı” şeklinde konuştu.

“Binada yıkılma, kıvrılarak gerçekleşmiş” diyen Demirel, enkaz altındaki kişilere ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

Demirel, kayıplarla ilgili resmi açıklamaların beklenmesini istedi, “Kimlik tespitlerinde velilerin yardımlarına başvurmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Çalışmaların tamamlanması için süre söylemenin zor olduğunu ifade eden Demirel, “Ekipler, dinlenmeden devam ediyor. Geride birini bırakmadan dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.