Konsolosluk hizmetleri bugünden itibaren randevu ile verilecek

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, vize başvuruları hariç, tüm konsolosluk hizmetlerini randevu usulüyle bugünden itibaren yeniden vermeye başlayacağını açıkladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılanaçıklama şöyle:

“13 Mart 2020 tarihli duyurumuzda, KKTC’de bulunan vatandaşlarımızın Kovid-19’dan en az düzeyde etkilenmeleri amacıyla alınan önlemler ve yapılan geçici düzenlemeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın aciliyetarzeden Konsolosluk hizmetleri dışındaki işlemler için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine müracaatlarını ertelemeleri önerisinde bulunulmuştu.

Bugünden itibaren Konsolosluk Şubemizce randevu usulü ile vize başvuruları hariç tüm konsolosluk hizmetlerinin verilmesine yeniden başlanacaktır.

Bugünden itibaren başlayacak uygulama çerçevesinde, Konsolosluk personelimiz dönüşümlü olarak çalışacak ve Konsolosluk binamız içine aynı anda, işlem yapan personel sayısı kadar vatandaşımızdan fazla kişi kabul edilemeyecektir.

Bu nedenle, Konsolosluk Şubemize başvuracak vatandaşlarımızın, noter işlemleri, nüfus kayıt örneği, e-devlet şifresi, adli sicil taleplerine ilişkin işlemler de dahil olmak üzere tüm Konsolosluk işlemleri için https://www.konsolosluk.gov.tr/ adresinden randevu alarak konsolosluk binamıza randevu saatinde gelmeleri rica olunur. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde maske takmak zorunludur”