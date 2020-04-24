“Bugünlerde kontakt lens kullanımının, corona virüsü ile enfekte olma ihtimalini arttırıp arttırmadığı; pek çok hastamızın aklında olan sorulardan biri. Üstelik bu soruyu, internetteki arama motorlarından birine yazarsanız; pek çok kafa karıştırıcı yazı ile karşılaşabilirsiniz” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Bostancı, açıkladı.