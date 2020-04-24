Kontakt lens kullanımı corona virüsü riskini arttırır mı?
“Bugünlerde kontakt lens kullanımının, corona virüsü ile enfekte olma ihtimalini arttırıp arttırmadığı; pek çok hastamızın aklında olan sorulardan biri. Üstelik bu soruyu, internetteki arama motorlarından birine yazarsanız; pek çok kafa karıştırıcı yazı ile karşılaşabilirsiniz” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Bostancı, açıkladı.
Kontakt lens kullanımı corona virüsü riskini arttırır mı?
24 Nisan 2020 Cuma 10:11
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