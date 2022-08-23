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Kontakt Lensler Göz Kaybına Sebep Olabilir Mi?

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Kontakt lensler günümüze kadar pek çok evrim geçirmiş, oksijen ve sıvı geçirgenliği en üst düzeye çıkarılan yumuşak silikon hidrojel lensler kullanıcılara sunulmuştur.
Kontakt Lensler Göz Kaybına Sebep Olabilir Mi?

Günümüzde dünya genelinde 150 milyondan fazla insanın kontakt lens kullandığı düşünülmektedir. Bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır.

“Kullanım kurallarına dikkat edilmediğinde göz kaybına sebep oluyor”

Her ne kadar yeni nesil kontakt lenslerin göze uyumu eski jenerasyonlara göre daha iyi olsa da kullanım kurallarına dikkat edilmediğinde göz kaybına kadar gidebilecek ciddi yan etkilere yol açabilmektedir. Kullanıcıların en sık yaptığı hata aylık ya da 15 günlük lenslerin uzun süre boyunca gözden çıkarılmayacağı düşünülerek lensleri ay boyunca gözlerinde tutmalarıdır. Doktorunuz önermediği sürece asla gece kontakt lenslerle uyumamalısınız. Kontakt lens ile uyumanın göz enfeksiyonu riskini 8 kata kadar arttırdığı gözlemlenmiştir.

Aylık lenslerin bir aydan fazla kullanılması da bir başka sık gördüğümüz, masum gibi görünen ancak son derece zararlı bir uygulamadır. Kontakt lensler önerilen zamanlarından fazla süre kullanıldıklarında kenarlarında gözle görünemeyecek düzeyde yıpranmalar ve yırtıklar oluşmakta ve lensin her hareketinde göz yüzeyinde hasar oluşturarak batma/yanma gibi şikâyetlere neden olmakta ve enfeksiyona davetiye çıkartmaktadır.

“Kontakt lensler ile suya girilmemeli”

Kontakt lenslerle birlikte suya girmek yine çok sık yapılan bir hatadır. Suyun içerisindeki mikroplar kontakt lens varlığında gözde ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple duşa dahi girmeden kontakt lensler mutlaka çıkarılmalıdır. Suyun kontakt lens ile teması istenmeyen bir durumdur, bu sebeple aylık lens kullanıcıları lenslerini muhafaza etmek ve temizlemek için mutlaka lens solüsyonu kullanmalı, su veya başka bir sıvı kullanmamalıdır. Lens kabındaki solüsyon sık sık değiştirilmeli, kap içerisinde kalan solüsyon tamamen boşaltılmalı, eski solüsyonun üzerine ilave yapılmamalıdır. Kontakt lens kabı da suyla değil lens solüsyonu ile ovarak temizlenmelidir. Lens kapları her 3 ayda bir yenilenmelidir.

“6 ayda bir muayene edilmelidir”

Kontakt lens kullanırken gözde kızarıklık, yanma, batma, ağrı, bulanık görme gibi şikâyetler meydana geldiğinde lens gözden derhal çıkarılmalı ve en kısa zamanda göz muayenesine gidilmelidir. Alerji, göz enfeksiyonları gibi durumlarda kontakt lens kullanılamayacağından elinizde bir gözlük mutlaka bulunmalıdır.

Kurallara uygun kullanıldığında hayat konforunu ciddi ölçüde arttıran lenslerin uygunsuz kullanımlarının geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açabileceği asla unutulmamalıdır. Hiçbir şikâyet olmasa dahi lens kullanıcıları mutlaka 6 ayda bir göz doktoru tarafından muayene edilmelidir.

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