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Kontakt lenslerle duş aldığı için tek gözü kör oldu

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İngiltere’de yaşayan bir kadın kontakt lensleriyle duşa girme ve yüzme alışkanlığı sonucunda nadir görülen bir göz enfeksiyonuna yakalandı. Enfeksiyon, kadının tek gözünde kalıcı körlüğe neden oldu.
Kontakt lenslerle duş aldığı için tek gözü kör oldu

Washington Post‘un aktardığı, New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre, 41 yaşındaki kadın bulanık görme şikayetiyle doktora gitti. Göz ağrısı ve ışığa hassasiyet şikayetlerinin iki aydır devam ettiğini de ekleyen kadın “kullan at” özelliğine sahip kontakt lenslerden kullandığını anlattı.

 

Lenslerini duşa girerken ya da yüzerken çıkarmadığını söyleyen kadına yapılan testler, 200’de 20 görüş oranına sahip olduğunu ortaya koydu. ABD’de bu oran “resmi olarak kör” seviyesine denk geliyor.

Doktorlar daha sonra kadına ikinci bir test uygulayarak, korneasının hasar tespitini yaptı. Bu testte göze tutulan mavi ışık, kornea hasarı olduğu bölgelerde yeşile dönecekti. Test sonucunda bütün kornea yeşile döndü.

Bütün testler kadının gözünde Acanthamobea keratitis adında nadir görülen bir bakteriye işaret etti. Bu bakteri genelde su, toprak ve havada bulunuyor. Kontakt lens kullanıcıları sık sık bu bakteriye maruz kalma tehlikesi yaşıyor.

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