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Kontenjan adaylarına tepki… CTP eski Milletvekili Sarıca, CTP’den istifa ediyor

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Kontenjan adaylarına tepki… CTP eski Milletvekili Sarıca, CTP’den istifa ediyor
CTP'nin kontenjan adaylarına parti içerisinden önemli tepkiler gelmeye devam ediyor.

CTP ve Kıbrıs Türk sendikal yaşamının önemli isimlerden Hasan Sarıca CTP'de verilen kontenjan adaylarına tepki koydu.

Sarıca, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada,  ‘ Bu günden itibaren ben sınıf karşıtlarımın partisinde yokum. CTP’den yazılı istifamı en erken zamanda ileteceğim’ dedi.

CTP’de milletvekili, CTP hükümeti döneminde de müsteşarlık yapan Sarıca, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın da müsteşarıydı.

Hasan Sarıca’nın açıklaması şöyle:

" CTP milletvekilliği seçimlerdeki kontenjan adaylarını açıkladı. Kendimi bildim bileli emekçi ve emekten yana oldum. Bu uzun yolculuğumda hatalarım da, sevaplarım da oldu. CTP de önce muhalif aydınların sonra EMEKÇİ HALKIN KİTLE Partisi oldu. Parti son yıllarda epeyce yalpaladıktan sonra emekçi Halkın karşıtı olmayı seçti. Bu günden itibaren ben sınıf karşıtlarımın partisinde yokum. CTP’den yazılı istifamı en erken zamanda ileteceğim."

 

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