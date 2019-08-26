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Kontrolden çıkan araç, refüjdeki büyük kayaya çarptı: 2 ölü (Video)

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Brezilya'da bir partiden dönen gencin kullandığı otomobil, kontrolden çıkınca refüjdeki büyük bir kayaya çarptı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, refüjdeki büyük kayaya çarptı: 2 ölü (Video)

Kaza, Nova Xavantina şehrinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Lucas Eduardo Jesus Lima (18) ve Luciano Mendes Alves'in (20) bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak, refüjdeki büyük kaya parçasına çarptı. Çarpışma sonucu araç takla attı, o sırada yoldan geçen insanlar durarak gençleri arabadan çıkarmaya çalıştı. Olay yerine ambulans geldi ancak gençler kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Lucas'ın ehliyetinin olmadığı duyuruldu. (DHA)
 

 

 

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