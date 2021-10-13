Kontrole tabi yeşil reçeteyi çalıp sahteledi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

12.10.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastaneye giden Z.A.(E-22)’nın, doktor muayene odasına izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra masa üzerinde bulunan 3 adet kontrole tabi yeşil reçeteyi çalıp, yetkisi olmadığı halde reçetelerin üzerine yeşil reçete ile satılan ilaç isimlerini yazıp imzalamak suretiyle konu reçeteleri sahtelediği ve akabinde de konu reçeteleri Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eczaneye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahtekarlıkla yeşil reçeteye tabi ilaç temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.