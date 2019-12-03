Kontroller Arttıkça Çalınan Para Miktarı Da Artıyor

Ocak – Kasım 2019 ayları içerisinde çalışmakta olduğu işyeri adına Gazimağusa ve İskele bölgesindeki marketlere satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil etmiş olduğu 3650 TL parayı işyeri muhasebesine yatırmayan O.D (E-28) şikâyet üzerine 29.11.19 tarihinde tutuklandı. Tutuklanan zanlı 30.11.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Müstahdemin tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı

Zanlı bugün 3.12.19 tarihinde, müstahdem tarafından sirkat, evrak sahtelemek ve sahte evrakı tedavüle sürme suçlarıyla ilgili yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Gazimağusa’da bir şirketin satış temsilciliğini yapan zanlının T.M isimli markete satmış olduğu alkollü içkilere karşılık makbuz karşılığı tahsil ettiği 3650 TL parayı makbuz kökünde oynama yaparak eksik teslim ettiğine dair 29.11.19 tarihinde iş yerinden alınan şikâyet doğrultusunda tahkikata başlandığını belirten Yücetürk, zanlının ayni gün derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Zanlı borçlarını ödemek için makbuzlarda oynama yapmış

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğine değinen Yücetürk, bunun dışında zanlının yaklaşık 9 ay içerisinde Gazimağusa ve İskele bölgesinde birçok marketten tahsil etmiş olduğu meblağların makbuz köklerinde oynama yaparak 46000 TL parayı da zimmetine geçirmek suretiyle birtakım borçlarını ödediğine dair itirafta bulunduğunu belirtti.

Temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde Gazimağusa, İskele ve Esentepe’ de olmak üzere 19 farklı iş yerinde yapılan kontrollerde makbuzlarda oynama yapıldığına ve para temin edildiğine vurgu yapan Yücetürk, bu ana kadar kontrolü yapılan evraklarda 32245 TL paranın sirkat edildiğine dair bulgulara ulaşıldığını söyledi.

Kontrollerin sürmekte olduğunu ve daha incelenecek işyerleri olduğuna değinen Yücetürk, zanlının el yazı örneklerinin alınarak ilgili birime gönderildiğini söyledikten sonra tahkikat amaçlı olmak üzere zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi