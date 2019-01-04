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Kontrplakın araba ön camından çarptıktan sonra 2 kadının mucizevi kurtuluşu

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Kaza, Toronto’nun 410 nolu karayolunda gerçekleşti
Kontrplakın araba ön camından çarptıktan sonra 2 kadının mucizevi kurtuluşu
İki kadın, Kanadalı bir otoyol boyunca sürdükleri otomobilin ön camından kesip atılan büyük bir kontrplak tabakasından sonra yalnızca ufak yaralanmalardan kurtuldukları için şanslıydılar.

Acayip kaza, Çarşamba günü Büyükşehir bölgesindeki Brampton'da 410 numaralı karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi.

Ontario İl Polisine göre, kontrplak başka bir aracın karavanında taşınırken güvence altına alınmadı. Ölümcül bir hava mermisi oldu ve Sran'ın ön camı üzerinden tam olarak oturdu.

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