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Konu: 3'lü tarife

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Konu: 3'lü tarife
Konu: 3'lü tarife

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Meclis iç tüzüğünün 62 maddesi kapsamında Kıb-Tek’in çoklu tarifesiyle ilgili konuştu.

Tatar, Çanakkale’de yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, o dönem hakkında bilgi de verdi.

Tatar, Kıb-Tek’in yeni tarifeleriyle ilgili açıklama yapılmamasını eleştirerek,  bazı dilimlerde yüzde 50 zam yapıldığını, bu tarifeyle amaçlananın ne olduğunu bilmeye hakları olduğunu belirtti.

Kurumun mali yapısının ve kayıtlarının paylaşılması gerektiğine işaret eden Tatar, tüm kullanıcıların yüzde 35’inin konut olduğunu, geriye kalanın sanayici ve ticari kuruluşlar olduğunu hatırlattı.

Tatar, bu tarifenin en az yüzde 20 zam demek olduğunu ifade ederek, yasa gereği kurumun yetki almadan borçlanma yetkisinin olmadığını da bir kez daha dile getirdi.

 

NAMİ: “YARIN BASIN TOPLANTISIYLA DETAYLARINI DUYURACAĞIZ”

Nami, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Genel Kurul’daki konuşmaların ve kuralların tüzüklerle belirlendiğini ifade ederek, buna hassasiyet gösterilmesini istedi.

Nami, “Kontrol Sizde” olarak adlandırılan yeni tarifenin dünyanın birçok yerinde kullanıldığını ve yarın yapacakları basın toplantısıyla detaylarını duyuracaklarını belirtti.

Nami, fiyat yükselmesi nedeniyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve kendilerinin de enerji verimliliğini desteklemek adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

İlk tarifede yüzde 23 indirim, diğerinde 15 artış olacağını bunun da belli saatlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle yapıldığını söyleyen Nami, hafta sonu 2 kuruşluk indirim olacağını, 300 kv’ta kalırsa yüzde 15 de indirim olacağını söyledi.

“TÜKETİCİLERİ TASARRUFA TEŞVİK EDECEK BİR SİSTEM GETİRMEYİ AMAÇLADIK”

Tüketicileri tasarrufa teşvik edecek bir sistem getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Nami, 1 Nisan’dan itibaren tüm tüketicilere otomatik uygulanacağını, isteyenin başvurarak tarifesini kendisinin seçebileceğini, ticarilerin önceki tarifeden devam edeceğini ancak isterlerse bu yeni sisteme geçmek için Kıb-Tek’e başvurabileceğini belirtti. Nami, bu sayede enerji tüketiminin aşağıya çekileceğini ifade etti.

Kıb-Tek’in hesaplarının şeffaf olduğunu, dileyenin talep edip görebileceğini, dövizdeki iniş ve çıkışların anında yansımadığını, 120 milyonu da 3 ayda değil 3 yılda tahsil etme yoluna gittikleri için fiyat düzenlemesine gittiklerini söyledi.

Nami, bu düzenlemenin santrallarla alakası olmadığını, santrallerin daha verimli kullanımını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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