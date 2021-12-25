Konuğunun Dalga Geçtiği Biden, Eşek Şakasını Anlamadı

Beyaz Saray'ın Noel kutlamasına katılan bir misafirin ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı eşek şakası olay oldu.

Ailelerin katıldığı etkinlikte bir adam, kutlamaya eşi Jill Biden ile beraber ev sahipliği yapan başkana, “Gidelim Brandon” dedi. ABD'de muhafazakarlar, “Gidelim Brandon” ifadesini Biden'a hakaret amacıyla bir kod olarak kullanıyor.

BIDEN DA ‘GİDELİM BRANDON' DEDİ

Biden çifti, Noel kutlamasında Jared isimli bir konuk ve çocuklarıyla sohbet etmeye başladı. Joe Biden, konuğuna “Size harika bir Noel dilerim” dedi. Baba da “Biz de size harika bir Noel dileriz. Mutlu Noeller ve gidelim Brandon” yanıtını verdi.

Başkan, “Gidelim Brandon, bence de” diyerek gülümsedi. Biden kısa bir sessizlikten sonra adamla sohbete bir süre daha devam etti.

Biden karşıtlarının son dönemde sık sık kullandığı ifade, 2 Ekim'deki bir televizyon yayınında ortaya çıktı.

Alabama'daki bir araba yarışını kazanan Brandon Brown'ın arkasındaki kalabalığın Biden'a karşı sloganlar atması üzerine sunucu, “Galiba size ‘Gidelim Brandon' diyorlar” demişti. Bu yayın sonrası “Gidelim Brandon”, Biden'ı hedef alan bir slogan olarak giderek yayılmıştı.