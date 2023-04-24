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Konuklar İlkokulu öğrencileri, Meclis’i ziyaret etti

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Konuklar İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.
Konuklar İlkokulu öğrencileri, Meclis’i ziyaret etti

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Konuklar İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında, Cengiz Ratip Kütüphanesinde öğrencilere bilgiler verilirken, daha sonra Genel Kurul salonuna geçildi ve burada öğrencilere Meclis Yasama Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz tarafından Meclis’in işleyişi anlatıldı. 

Genel Kurul salonunda öğrenciler andımızı ve “Benim İki Bayrağım Var” isimli şiiri okudu. 

Salonda öğrenciler ile bir araya gelen ve onlara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetin en büyük bayram olduğunu ifade ederek, egemenliğin milletten kaynaklandığını ve kimseye devredilemeyeceğini söyledi. 

Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Anavatan Türkiye’den asla taviz verilemeyeceğini vurgulayan Töre: “Cumhuriyet ile birlikte sizler de büyüyecek ve en sonunda cumhuriyeti sizler yöneteceksiniz” dedi. 

Her zaman barış istediklerini ve savaştan yana olmadıklarına değinen Töre, cumhuriyetin şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğunu belirtti.

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