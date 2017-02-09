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Konular çapraz görüşülecek!

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Konular çapraz görüşülecek!
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bugün yeniden bir araya gelen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre konferansının 13 Mart’tan sonra devam edebileceğini açıkladı.

Rum radyosuna göre Anastasiadis, Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, iki müzakerecinin çeşitli başlıklardaki görüş birlikleri ve anlaşmazlıklarla ilgili bir belge hazırladığını söyledi, “Anlaşmazlıkların nasıl yakınlaşmaya dönüştürüleceğine dair bir diyaloğa girdiklerini” açıkladı.

Anastasiadis, bugünkü liderler görüşmesinde Yönetim başlığının ele alındığını ancak Kıbrıs’la ilgili konferanstan önce mümkün olduğunca çok yakınlaşma sağlamak amacıyla konuların çapraz görüşüleceğini söyledi. Anastasiadis “Konferans 13 Mart’tan sonra devam edebilir” diye ekledi.

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