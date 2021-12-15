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Konuşanlar Programının 44. Bölümüne İlişkin RTÜK Kararı: Yayından Kaldırılıyor

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Konuşanlar Programının 44. Bölümüne İlişkin RTÜK Kararı: Yayından Kaldırılıyor
Konuşanlar Programının 44. Bölümüne İlişkin RTÜK Kararı: Yayından Kaldırılıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşcı'nın açıklamasına göre, inceleme başlatılan Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programının gündem olan 44. bölümünün Exxen'den çıkarılmasına karar verildi.

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla yayınlanan Konuşanlar programını inceleyen RTÜK Üst Kurulu, yayıncı EXXEN'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

BİR BÖLÜM YAYINDAN KALDIRILACAK

RTÜK, incelemeye aldığı Konuşanlar programının Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "RTÜK, Hasan Can Kaya'nın EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar adlı programın 44. bölümü ile Netflix'de yayınlanan 'More the Merrier' adlı filmin katalogdan/ platformdan çıkartılması kararı verdi. İlkesel olarak iki karar için de diğer dosyalarda olduğu gibi karşı oy kullandım" dedi.

 

RTÜK, Konuşanlar programının 44. bölümünün Exxen'den kaldırılmasına karar verdi

NE OLMUŞTU?

YouTube yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, programındaki tavırlarından dolayı gündem oldu. Sık sık argo kelimeler kullandığı için tepki çeken Hasan Can Kaya, TBMM'de de konuşuldu.

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını" belirterek, "Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür" dedi. Gelen tepkilerin ardından Hasan Can Kaya'nın programı RTÜK tarafından incelemeye alındı.

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