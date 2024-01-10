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"Konuşmak için geliyorum" dedi, bıçakladı!

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Gemikonağı'nda meydana gelen “katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşıma ,kadına şiddet” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı F.Y teminat talebiyle Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.
"Konuşmak için geliyorum" dedi, bıçakladı!

Lefke Polis Karakolunda görevli polis memuru Erdem Çevikdal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ocak 2024 tarihinde saat 22.45 sıralarında Gemikonağı'nda, Prime Apart Daire 7'de sakin F.Y'nin önceden kız arkadaşı olan Ç.G.’nin kaldığı aynı apartmanın 19 numaralı dairesine giderek konuşmak maksadı ile ikametgah içerisine giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının eski kız arkadaşının yaşadığı yeni ilişkiyi gözüne soktuğu gerekçesiyle, tasarrufunda bulundurduğu 23 santimlik bıçağı gelişi güzel sallamak sureti ile Ç.G.’nin sol göğüs alt kısmına bir kez sokmak suretiyle yaraladıktan sonra, yeni erkek arkadaşı M.Ç.’nın vücudunun muhtelif yerlerine birçok kez sokmak suretiyle kendisini ağır bir şekilde yaraladığını açıkladı. Polis, zanlının aynı tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

 Polis,.Ç.G.’nin Topel Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra kendi isteği ile taburcu edildiğini, erkek arkadaşı M.Ç.’nin ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, M.Ç.’nin tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının işlediği suçların ağır ceza mahkemeleri kapsamına giren çok ciddi suçlar olduğunu söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu ancak yargılanması halinde hapis cezası almasının büyük bir ihtimal olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

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