Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur: "Konut alırken güvence şart"

Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur, vatandaşlara çalıştıkları emlakçıların sigortalı olmasına dikkat etmesi tavsiyesinde bulunurken, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer de avukat aracılığıyla sözleşme yapılması gerektiğini vurguladı

Ülkemizde uzun yıllardır konut satın alan vatandaşların ciddi sorunlar yaşamasının en önemli nedenlerinden birinin, alıcıların kendilerini güvenceye alacak hukuki adımları atmaması olduğu vurgulandı.

Ev satın alınırken sözleşme yapılmaması, ciddi mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Kötü niyetli emlakçı ya da müteahhit firmalar vatandaşın, parasıyla birlikte umutlarını da alıp ya kayıplara karışıyor, ya evi belirttiği süreden çok geç teslim ediyor ya da koçan veremiyor.

Uzmanlar, ev satın alan vatandaşların mutlaka imzaladıkları sözleşmeyi ayrıntılı şekilde okumasını tavsiye ediyor.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, vatandaşlara çalıştıkları emlakçılardan sigorta istemeleri tavsiye etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise vatandaşların bir konut alacağı zaman mutlaka avukat aracılığıyla alması gerektiğini ve sözleşme yapması gerektiğini vurguladı.

Sungur: Rekabet ortamı bulunuyor

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, bankaların rekabetten dolayı artık daha kolay kredi verdiğini ve eşdeğer malları da kredi verirken kabul ettiğini söyledi. Bankaların tahsis de kabul ettiğini belirten Sungur, bankaların kredi şartlarını zorlaştırdığıyla ilgili bir bilgi almadığını ifade etti.

Müteahhit firmaların vatandaştan bir süre bankaya bağlanmadan ödeme almasıyla ilgili Sungur, bunun firma ile vatandaş arasındaki bir anlaşma olduğunu kaydetti. Gerek müteahhitler, gerekse bankaların kredileri kolaylaştırma konusunda faaliyet içinde olduğunu dile getiren Sungur, bunun sebebinin rekabet ortamından kaynaklandığını belirtti.

Rekabetten dolayı kredili, taşınmaz alışların geçmişe göre çok daha iyi olduğunu ifade eden Sungur, eskiden yabancıya kredi verilmediğini fakat şimdi verildiğini söyledi.

“KTEB üyesi emlakçılar tercih edilmeli”

Vatandaşların müteahhitlerle anlaşmasında bazı şeylere dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Sungur, vatandaşların mal, mülk alırken mali yönden güçlü firmaları seçmelerinin önemine değindi.

gerektiğine dikkat çekti.

Sungur, vatandaşların mal alırken Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) üyesi emlakçıları tercih etmeleri ve sigortalı olmalarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Vatandaşların çalıştıkları emlakçılardan sigorta istemeleri gerektiğini söyleyen Sungur, KTEB’in sigortalama şartı bulunduğunu, vatandaşların emlakçılara “Ben mal alıyorum sizden ama sigortanız nerdedir?” şeklinde soru sorması gerektiğin ifade etti.

KTEB üyelerinin 100 bin Euro’ya kadar sigortası olduğunu kaydeden Sungur, daire fiyatlarının zaten bu fiyatın altında bulunduğunu belirtti.

Vatandaşın KTEB üyesi olan ve sigortalı bir şirket mekanizmasını seçmesi durumunda bunun sözleşmeye de konduğunu belirten Sungur, böylece vatandaşın kendini güvence altına alabildiğini ifade etti. Sungur, vatandaşların risk yaşamamaları için sigortalı ve KTEB üyesi emlakçılarla çalışmaları gerektiğini yineledi.

Gürcafer: Kat İttifakı Yasası geçmeli

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, özellikle konut kredilerinin kontrollü bir biçimde verilmesi gerektiğini ve hak edişler şeklinde ödenmesi konusunda bankalardan eskiden beri bir taleplerinin bulunduğunu söyledi.

Annan Planı döneminde çok büyük sıkıntılar yaşandığını kaydeden Gürcafer, birçok insanın o dönem tapusunu alamadığını, kendilerinin de “Kat İttifakı Yasası”nın geçmesini istediklerini dile getirdi. Bu yasa çerçevesinde, hak edişler şeklinde projelerin finanse edilmesini istediklerini belirten Gürcafer, bu durumun tüm dünyada böyle olduğunu ve ülkemizde de böyle olması gerektiğini ifade etti. Bankaların artık projeleri finanse etmeye başladığını dile getiren Gürcafer, bunun kendileri açısından sevindirici bir olay olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun, başlayan projelerin bitmesi anlamına geldiğini kaydeden Gürcafer, projelerin, bankaların güvencesi altında olacağını, yarım inşaatların kalmayacağını dile getirdi.

“Avukat aracılığıyla konut alınmalı”

Kendilerinin eskiden beri savundukları bir konuya işaret eden Cafer Gürcafer, vatandaşın bir konut alacağı zaman avukat aracılığıyla alması ve sözleşme yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Bazı vatandaşların avukatın alacağı 3 bin ya da 5 bin lirayı ödemeden bu işi yapmaya çalıştığını söyleyen Gürcafer, bunun sonucunda vatandaşın “başı ağrır” dedi.

Bu gibi işlerin dünyada avukatlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Gürcafer, avukatın söz konusu durumu hukuki olarak güvence altına aldığını belirtti. Bu olmadığı zaman, ikili anlaşmalar yapıldığını ve sonucunda sorunlar ortaya çıktığını söyleyen Gürcafer, sonucunda vatandaşın olumsuz olarak etkilendiğini ifade etti.

Konut alımlarının avukatlar aracılığıyla yapılıp kurala bağlanması gerektiğini söyleyen Gürcafer, avukat zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirtti. Bunların sonucunda avukatların alacakları ücretle ilgili de ücret düzenlemesi yapılması gerektiğini söyleyen Gürcafer, konuşulan sorunların sistem sorunu olduğunu ekledi.

(kıbrıs)