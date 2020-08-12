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Konut Edindirme Değişiklik Yasası Meclis’ten geçti

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Konut Edindirme Değişiklik Yasası Meclis’ten geçti
Konut Edindirme Değişiklik Yasası Meclis’ten geçti

Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı dün gerçekleştirilen toplantıda Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

Eski yasada belirtilen sürelerin geçmesine rağmen hak sahibi olan kişiler kendilerine verilen kırsal kesim arsaları üzerine ev yapmış olup, gelinen aşamada verilen süreler bittiğinden ileri işlem yapılamamakta ve ortada çözülmesi gereken birçok mağduriyet bulunmaktaydı. Eski yasada belirtilen sürelerin geçmesine rağmen arsalar üzerine evlerin çoğu yapılmış olduğundan hak sahipliği iptal edilen kişilerin bu arsalar üzerinde  yapılmış  evleri  bulunmaktaydı. Hatta birçok hak sahibi o evlerde yaşadıklarından dolayı ortada çözülmesi gereken zorunlu bir durum oluşmuştu. Bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amacıylahazırlanan Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı dün meclis genel kurulundan geçti.

KONUT EDİNDİRME DEĞİŞİKLİK YASASINDAN YAKLAŞIK 650 HAK SAHİBİ YARARLANACAK

Konut Edindirme Yasası’nda yapılan değişiklik sayesinde 2007 yılından önce hak sahibi olmuş ancak Konut Edindirme İdaresi ile satış sözleşmesi imzalanmadığı için hak sahipliği iptal edilme durumunda olan ve daha önce verilen kırsal kesim arsalarına konutlarını yapmış yaklaşık 650 hak sahibi, Konut Edindirme Birimine yapacakları müracaatlar ile var olan konutları için ileri işlem yapabilecek.

Buna göre, 2007 yılı öncesinde kırsal kesim arsası hak sahibi olup üzerine konutunu yapmış ve/veya inşaat aşamasında olan hak sahiplerinin 2 yıl zarfında Konut Edindirme Birimine şahsen müracaat etmeleri

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