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Konya'da 260 yabancı uyruklu gözaltına alındı

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Konya'da 260 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Konya'da yabancı uyrukluların yoğun olarak bulunduğu iki mahallede çalışma yapan polisler 260 kişiyi gözaltına aldı.

Konya'da çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı iki mahalleye bin polisle düzenlenen baskında 260 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünden bin polis, Suriye ve Afganistan uyrukluların yoğun olarak bulunduğu merkez Meram ilçesi Şükran ve Abdülaziz mahallelerinde arama yaptı.

Şüpheli gördüğü kişilerinin kimlik bilgilerini sorgulayan polis, suça karışmış, oturma izni ve kimliği bulunmayan 260 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 9'unun bazı suçlardan arandığını belirleyen ekipler, çalıntı 5 motosiklet ele geçirdi.

Zanlılar daha sonra Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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