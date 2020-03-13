Konya’da Afgan göçmene saldırı: “Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?” diyerek bıçakladı

Konya Köprübaşı mevkisinde, Afgan göçmen Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile “Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?” diye tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah’a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
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