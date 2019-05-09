Konya'da cemazdeyken hırsızlık

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre cemaatin ikindi namazı için camiye girmesini fırsat bilen şüpheli, muslukları teker teker söktü.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Şüpheli muslukları söküp, montunun içerisine koyduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin bu anları ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntülerde, şüphelinin muslukları sökmesi daha sonra muslukları montuna sarıp kaçması görülüyor. Namazdan çıkan cemaatin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı