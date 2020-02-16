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Konya'da İki çocuk babası kamyon şoförü, 'geçim sıkıntısı sebebiyle' kendisini kamyona asarak intihar etti

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Konya’da evli ve iki çocuk babası kamyon şoförü 37 yaşındaki M.Ç, maddi sıkıntılar nedeniyle Konya Kamyon Garajı’da intihar etti.
Konya'da İki çocuk babası kamyon şoförü, 'geçim sıkıntısı sebebiyle' kendisini kamyona asarak intihar etti

CHP'li Erdal Aksünger, Konya'da bir kamyon şöförünün 'geçim sıkıntısı' nedeniyle kendini kamyonuna asarak intihar ettiğini; olay yeri fotoğrafını da paylaşarak duyurdu.

Aksünger'in kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Konya'da bir kamyon şoförü kendini asarak intihar etmiş. Çarelerin tükendiği yer burası. İnsanlar sıkıntıdan yaşanlarına son verirken "şov yapmayın" diyebilen AKP'li var. Utanın. Yazık gerçekten"

 

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