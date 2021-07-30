  • BIST 1.392,910
  • Altın 490,98
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9750
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Konya'da ırkçı saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesi katledildi: 7 ölü

»
Konya'da bir eve yönelik silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi. Öldürülenlerin daha önce ırkçı saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesi olduğu öğrenildi.
Konya'da ırkçı saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesi katledildi: 7 ölü

Konya’da yaşayan ve daha önce Kürt oldukları için saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesinden 7 kişi öldürüldü. Dedeoğulları ailesi daha önce "Biz ülkücüyüz sizi burada yaşatmayacağız" diyen 60 kişilik ırkçı grubun saldırısına uğramıştı.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Eve giren silahlı kişiler evde bulunan 7 kişi öldürdü. Saldırganlar evi de ateşe verip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu’nun cesetleri bulundu. 

Konya’nın Meram ilçesindeki Hasanköy mahallesinde 24 yıldır yaşayan Dedeoğulları ailesi, son 15 yıldır komşuları ve komşularının ırkçı saldırısına uğruyordu.

Kürt oldukları gerekçesiyle defalarca taciz edilen Dedeoğulları ailesine en son 12 Mayıs akşamı komşuları ve komşularının akrabalarının bulunduğu 60 kişilik grup tarafından taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırı düzenlemişti. Saldırının olduğu akşam evde bulunan 4’ü kadın 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Saldırının ardından tutuklanan 10 kişi tahliye edilmişti.

 

AİLENİN AVUKATI: DEFALARCA UYARDIK

Twitter hesabından açıklama yapan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, şunları söyledi:

"Konya Meram’da 12 temmuzda saldırıya uğrayan aile. Tutuklular tahliye edilmiş ve kendileri hakkında ‘koruma kararı’ verilmişti. İşte, onlar daha önce saldırdıkları aileyi katletmişler. İHD olarak olayın takibindeydik. Çok üzgünüz. Ailenin genç ferdi, ‘abla biz çok korkuyoruz’ demişti."

Ailenin avukat olan Abdurrahman Karabulut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Alçaklar müvekkillerimi katlettiler, defalarca uyardık. Üçü kadın 7 kişiyi katlettiler" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşener:Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz30 Temmuz 2021 Cuma 14:43
  • Facebook Manavgat’ta Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini etkinleştirdi30 Temmuz 2021 Cuma 14:28
  • Pakdemirli: Yangınlara 3 Uçakla Müdahalemiz Sürüyor30 Temmuz 2021 Cuma 14:07
  • Türkiye'de Rusya'dan gelen Sputnik V aşıları hâlâ uygulamaya geçirilmedi30 Temmuz 2021 Cuma 13:02
  • Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık30 Temmuz 2021 Cuma 11:09
  • Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu30 Temmuz 2021 Cuma 10:47
  • THK’nın eski başkanı Karakuş: Rus uçakları orman yangınlarını söndüremez30 Temmuz 2021 Cuma 10:30
  • Arıklı, yangınlar nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı30 Temmuz 2021 Cuma 09:24
  • Orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı30 Temmuz 2021 Cuma 09:03
  • Yangın bölgesine giden Çavuşoğlu’na büyük tepki: Türkiye Cumhuriyeti’nin 3 uçağı mı var?30 Temmuz 2021 Cuma 08:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti