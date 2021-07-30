Konya'da ırkçı saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesi katledildi: 7 ölü

Konya'da bir eve yönelik silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi. Öldürülenlerin daha önce ırkçı saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesi olduğu öğrenildi.

Konya’da yaşayan ve daha önce Kürt oldukları için saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesinden 7 kişi öldürüldü. Dedeoğulları ailesi daha önce "Biz ülkücüyüz sizi burada yaşatmayacağız" diyen 60 kişilik ırkçı grubun saldırısına uğramıştı.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Eve giren silahlı kişiler evde bulunan 7 kişi öldürdü. Saldırganlar evi de ateşe verip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu’nun cesetleri bulundu.

Konya’nın Meram ilçesindeki Hasanköy mahallesinde 24 yıldır yaşayan Dedeoğulları ailesi, son 15 yıldır komşuları ve komşularının ırkçı saldırısına uğruyordu.

Kürt oldukları gerekçesiyle defalarca taciz edilen Dedeoğulları ailesine en son 12 Mayıs akşamı komşuları ve komşularının akrabalarının bulunduğu 60 kişilik grup tarafından taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırı düzenlemişti. Saldırının olduğu akşam evde bulunan 4’ü kadın 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Saldırının ardından tutuklanan 10 kişi tahliye edilmişti.

AİLENİN AVUKATI: DEFALARCA UYARDIK

Twitter hesabından açıklama yapan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, şunları söyledi:

"Konya Meram’da 12 temmuzda saldırıya uğrayan aile. Tutuklular tahliye edilmiş ve kendileri hakkında ‘koruma kararı’ verilmişti. İşte, onlar daha önce saldırdıkları aileyi katletmişler. İHD olarak olayın takibindeydik. Çok üzgünüz. Ailenin genç ferdi, ‘abla biz çok korkuyoruz’ demişti."

Ailenin avukat olan Abdurrahman Karabulut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Alçaklar müvekkillerimi katlettiler, defalarca uyardık. Üçü kadın 7 kişiyi katlettiler" dedi.