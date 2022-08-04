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Konya'da İslami Dayanışma Oyunlarının Beşincisine 56 Ülke Katılıyor, KKTC ise yok

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Konya'da İslam Dayanışma Oyunlarının Beşincisine 56 Ülke Katılıyor, KKTC ise yok
Konya'da İslami Dayanışma Oyunlarının Beşincisine 56 Ülke Katılıyor, KKTC ise yok

Konya'da İslam Dayanışma Oyunlarının Beşincisine 56 Ülke Katılıyor, KKTC ise yok

ORGANİZASYONA KATILACAK ÜLKELER ŞU ŞEKİLDE: 

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Brunei, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Komorlar, Cibuti, Mısır, Gabon, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Kuveyt, Endonezya, İran, Irak, Fildişi Sahili, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Malezya, Maldivler, Mali, Moritanya, Fas, Mozambik, Nijer, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Yemen

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