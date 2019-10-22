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Konya'da otobüs duraklarına “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin" yazılı afişler asıldı

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Konya'da otobüs duraklarına “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin" yazılı afişler asıldı
Konya'da otobüs duraklarına “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin" yazılı afişler asıldı

 

Maide suresinden bir bölümün yazdığı afişler sosyal medyada gündem oldu

Konya'da belediyeye ait otobüs duraklarında bulunan bilboardlara Maide 51 suresinden, 'Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin' ifadesinin yer aldığı ilanlar asıldı.

Surede geçen ve bilboard için bastırılan ilanda “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O’da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.” ifadeleri yer alıyor.

Saadet Partisi’nin gençlik kolları Anadolu Gençlik Derneği ve yine partiye yakınlığıyla bilinen Milli Gençlik Vakfı imzası taşıyan afişler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle: 1571686217164-paylan.jpg1571684497811-a.jpg1571684411015-f.jpg1571684436367-sfs.jpg

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