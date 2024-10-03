KOOP BANK iştiraki Binboğa'da maaş problemi...

Binboğa Harnup Fabrikası'nda 32 yıldır görev yapan Yalçın Kömürcügil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşlarını alamadıklarını dile getirdi.
Karma Hayvan Yemi, Harnup Ürünü ve LPG Üretim Pazarlama Kooperatifi’nde (Binboğa) uzun yıllardır emek veren Kömürcügil paylaşımında, “Ay döndü ama maaş alamadık” ifadelerini kaydetti.
Kömürcügil paylaşımında, "32 yıldır çalıştığım Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve Lp Gaz Üretim Paz. Kooperatifinde (BİNBOĞA) ay döndü ama maaş alamadık, maalesef tarihe bunu da not düştük!" ifadelerini kullanarak, maaş gecikmesi nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.
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