KOOP Bank iştiraki Binboğa'da maaşlar ödenemedi!

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve Lp Gaz Üretim Paz. Kooperatifinde (BİNBOĞA) Eylül ayı maaşlarının ödenemediği öğrenildi.

Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. ne yapar?

Karma hayvan yemi imalatı, harup ürünü işleme ve LP gaz dolum ve sevkiyatı alanında faaliyet göstermektedir.

1973 yılında hayvancımızın yem ihtiyacını karşılamak için Gönyeli'deki fabrikada 20,000 ton/yıl kapasite ile üretime başlamıştır. Yıllar içerisinde kapasitesini artırıp bugün için 40,000 ton/yıl kapasite ile hayvancımıza hizmet vermektedir.

Yem birimi olarak dana besi yemi, inek yemi (civciv, piliç ve tavuk) imal edip hayvancımızın hizmetine sunmaktadır. Ülkemizin en büyük ticari yem imalatçısı olan kooperatifimizin aynı zamanda Mağusa Boğazında bölge hayvancısına daha iyi ve süratli hizmet için yeni bir yem üretim ünitesini de devreye koymuştur.

Birimimizin imalatlarına kullandığı hammaddeler:

Arpa

Mısır

Pamuk küspesi

Soya fasülyesi küspesi

Ayçiçeği küspesi

Vitamin ve Minareller

Broiler konsantresi

Tuz, kalsiyum, kepek, yonca gibi hammaddelerdir.

Gaz Dolum Tesisimiz de Binboğa adı altında 2.5, 10, 15, 35, 45 Kg'lık ticari tüp dolum ve pazarlaması yanında, dökme olarak da 500 lt., 1000 lt., 1500 lt., 3000 lt. tankları takıp düzenli olarak dolumları yapılmaktadır.

Harup Fabrikamız da Binboğa adı altında faaliyetlerini sürdürmekte, adamızda üretilen harup ürününü toplamakta, öğütüp çekirdeği ayrıştırılıp hem öğütülmüş hem de harup çekirdeği olarak ihracatını yapmaktadır.

Kooperatifimiz 100 personeli ile halkımıza yem ünitesi, harup fabrikası ve LP Gaz Dolum tesisleri ile en kaliteli hizmeti verme yarışındadır.

Binboğa-Yem, üç ayrı tesisten oluşmaktadır. Karma hayvan yemi fabrikası Gönyeli-Lefkoşa'da, harup ürünü işleme tesisi Boğaz-İskele'de ve LP gaz üretim ve dolum tesisi Gönyeli'de faaliyet göstermektedir.