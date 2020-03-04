Koop, Fore ile Coştu..! (88-54)

İlk yarısını da 14 sayı farkla üstün tamamlayan Koopspor bu galibiyetle YDÜ ile olan zirve iddialaşmasını da devam ettirmiş oldu.

Fore öne çıkan isim oldu

Koopspor’da öne çıkan isim 30 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist ile oynayan Khwan Fore olurken, Kercem İnancı 18, Vucasin Mandic 14 ve Kemal Taşçı 11 sayı ile oyuncuya eşlik eden isimler oldular. LAÜ’de Hamit Çeliktaşlılar 21 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, yıldız isim Doğukan Demirman sadece 5 sayı 4 asist ile maçı tamamlayarak düşük bir performans sergiledi.