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Koop-Gaz: “Piyasa için gaz stoku tükendi, geminin gelmesini bekliyoruz”

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‘Zam beklentisi’ ve ‘geminin adaya gelmesindeki gecikme’ tüp gazı yine olumsuz etkiledi; birçok bayide tüp gaz kalmadı…
Koop-Gaz: “Piyasa için gaz stoku tükendi, geminin gelmesini bekliyoruz”

Zam beklentisi ve geciken gemi tüp gaz piyasasını yine darmadağın etti.

Bir haftadır gaz alamadığını ifade eden bazı tüp gaz bayileri, ‘zam beklentisi’ nedeniyle mağdur olduğunu belirtirken, Koop-Gaz’daki gaz stokunun bittiği, sadece asker ve hastaneler için yasal stoklarının kaldığı öğrenildi.

Tarımsal Levazım Kooperatifi İştirakler Koordinatörü, iş insanı Orhan Kürşat, Cuma gününden beridir gaz alamadıklarını ifade etti.

Kürşat, “Gaz tedarikçilerimiz olan K-PET ve ALPET’te gaz yok, cumadan beridir alamıyoruz, gemileri gelmemiş. Asker ve hastaneler için ayırmamız gereken yasal stoku tuttuk, şu an piyasa için elimizde gaz yok. Gemi hala gelmedi, Salı günü gelecek dendi ama yine gelmedi, bekliyoruz” dedi.

Gemi 30 Mayıs’ta gelecek, devlet önlemese zam kaçınılmaz

Öte yandan bazı güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgide; gaz tedariki için geminin adaya 30 Mayıs’ta geleceği öğrenildi. Tüp gaz fiyatlarının Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaması halinde zamlı fiyatlarla piyasaya sunulacağı belirtildi.

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