Koop-Sen: Binboğa-Yem Ltd’de Tam Gün Grev Yüzde Yüz Katılımla Başladı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de, “siyasi personel istihdamına son verilmesi” talebiyle tam gün grev başlattı. Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz’ün verdiği bilgiye göre, yüzde yüz katılımla başlayan grevde bugün netice alınmaması halinde, sendika ve işçiler yarın da tam gün ve perşembeden itibaren ise süresiz greve gidecek.



Lefkoşa Gönyeli’de Karma Hayvan Yemi Fabrikası ile LP Gaz Üretim Ve Dolum Tesisi ve İskele Boğaz’da Harup Ürünü İşleme Tesisi olmak üzere üç ayrı tesiste faaliyet gösteren BİNBOĞA-YEM Ltd’de tüm gün uyarı grevi yapılacak.



SENDİKA, “SİYASİ İSTİHDAMLARA SON VERİLMESİNİ” İSTİYOR



“Siyasi personel istihdamına” tepki olarak yapılan grevde sendika, istihdamlara son verilmesini istiyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a grev gerekçeleri ile ilgili bilgi veren Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, grevin “yüzde yüz katılımla yapıldığını” aktardı.



“BURADA BÜTÜN KADROLAR DOLUDUR”



BİNBOĞA-YEM Ltd. Yönetim Kurulu’nun yasa dışı şekilde istihdamlar yaptığını savunan Güröz, “Bu Yönetim, 22 kişinin işe alınması için Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden yetki istemiş, 16’sı için yetki almıştı. Son zamanlarda ise Yönetim Kurulu’ndan birini istihdam etmek istediler. Bu kişi Yönetim Kurulu’ndan istifa etti ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından yapılan sınavla işe alındı. Yasaya göre, münhal ve sınav yetkisi Yönetim Kurulundadır, Mukayyitlikte değil” dedi.



Yönetim Kurulu’ndan istifa ederek memur olarak istihdam edilen kişinin dışında 3 de teknisyenin bugün işe başlamak üzere istihdam edildiğini söyleyen Güröz, söz konusu 4 istihdam kararının geri alınmasını istedi.



“Burada bütün kadrolar doludur. Personel ihtiyacı yoktur” diyen Güröz, sorunlarının istihdam edilen kişilerle olmadığını, grevde bugün netice alınmaması halinde, yarın da tam gün grevde olacaklarını, perşembeden itibaren ise süresiz greve gideceklerini vurguladı.