Koop-Sen: Dayatma paketi kabul edilemez!

Koop-Sen, Ağustos ayı içerisinde dokuz gün boyunca devam eden grevin ardından maaş ve özlük haklarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy’un, Başbakan ve hükümet adına, “Koop-Süt, Binboğa Yem Koop. ve Zirai Levazım Koop’ta taraflar arasında süratle görüşmelere başlanarak en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılacak ve bu süre içerisinde hiç kimse işten durdurulmayacak” taahhüdü sonucunda 22 Ağustos’ta grevin kaldırıldığı hatırlatıldı.

Koop-Sen, geçen süre içinde 3 Eylül 2025 tarihinde iki Müsteşar ile görüşme fırsatı bulduğunu ancak henüz bir uzlaşıya varılamadığını belirtti. Sendika, taraflarına iletilen “dayatma paketinin” çalışanların maaş ve özlük haklarını kabul edilemez şekilde budadığını ve önceki müzakere tekliflerinin çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Genel Başkan Mehmetali Güröz, Koop-Sen’in iyi niyetiyle görüşmelere devam edeceğini ve taahhüt edilen üç aylık süre içerisinde, hatta mümkünse daha erken, sorunların çözülmesini hedeflediklerini vurguladı. Güröz, bu süreçte çalışanların Ağustos ayı maaşlarının ödenmemesi veya herhangi bir hak gasbı ve işten durdurma gibi uygulamaların söz konusu olmadığını ifade etti.

Sendika, tarafların verilen sözlere ve taahhütlere bağlı kalacağına olan inancını sürdürdüğünü açıkladı.