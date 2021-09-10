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KOOP-SEN Genel Başkanı Güröz: “Şirketler Mukayyidi Tüm Tarafların Katılacağı Toplantı Çağıracaktı Ancak Bu Toplantı Yapılmadı”

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KOOP-SEN Genel Başkanı Güröz: “Şirketler Mukayyidi Tüm Tarafların Katılacağı Toplantı Çağıracaktı Ancak Bu Toplantı Yapılmadı”
KOOP-SEN Genel Başkanı Güröz: “Şirketler Mukayyidi Tüm Tarafların Katılacağı Toplantı Çağıracaktı Ancak Bu Toplantı Yapılmadı”

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen) Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa-Yem) Ltd’de başlattığı grevde uzlaşı sağlanabilmesi amacıyla tüm tarafların bir araya gelmesi beklenen görüşmenin yapılmadığı belirtildi. 

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın bugün ilk olarak Binboğa-Yem Ltd. Yönetim Kurulu ile sonra da kendileri ile ön görüşme yaptığını ve bu ön görüşmelerin ardından tüm tarafların bir araya geleceği bir toplantı yapılmasını beklediklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Güröz, “Şirketler Mukayyidi, bugün tüm tarafların bir araya geleceği bir toplantı çağıracaktı. Binboğa-Yem Ltd. Yönetim Kurulu ile bunu görüşecekti. Ancak bu toplantı yapılmadı. Anladığımız şudur ki Binboğa-Yem Ltd. Yönetim Kurulu bizimle görüşmek istemiyor. Aldıkları karardan geri adım atmayacaklarını gösterdiler. Dolayısıyla, biz de Binboğa-Yem Ltd.’deki grevimize devam ediyoruz” dedi. 

“Binboğa-Yem Ltd. Yönetim Kurulu, bu kurumun yaşamasını istemiyorlar, burayı kapatmak istiyorlar” diyen Güröz, “Mademki geri adım atmayacaklar ve siyasi istihdamlara devam edecekler.
Biz de grevimize devam etmeye kararlıyız” dedi. 

“SENDİKA YÖNETİM KURULU PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANARAK DİĞER KURUMLARDA DA GREVE GİDİLMESİNİ GÖRÜŞECEK”

Güröz ayrıca sendikanın grev kararını gelecek haftadan itibaren diğer kurumlara yaymayı görüşeceğini ifade ederek, “Grevimizi Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Kooperatif Merkez Bankası’nda da yapacağız. Sendika Yönetim Kurulu pazartesi günü bunu değerlendirecektir” dedi. 

Koop-Sen, “siyasi personel istihdamına son verilmesi” talebiyle salı günü Binboğa-Yem Ltd’de grev başlatmış ve dünden itibaren de süresiz greve gitmişti. 

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