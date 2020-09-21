Koop-Sen grevi askıya aldı

İşte Koop-Sen'in açıklaması:
Koop-Sen olarak bugün gerçekleştirmiş olduğumuz 1 günlük uyarı grevi sonrası Kooperatif Şirketler Mukayyidi Sn. Kemal Deniz Dana devreye girmiş ve alınan yanlı ve yanlış karardan geri dönülmüştür.
İş barışının sağlanmasında katkısı olan Sn. Kemal Deniz Dana’ya teşekkür ederiz.
Sendika olarak Koop-Süt’teki gelişmelerin takipçisi olacağımızı ve yarın yapılacak olan grevi askıya aldığımızı tüm Kamuoyu’nun bilgisine getiririz.
KOOP-SEN Yönetim Kurulları Adına
Mehmetali GÜRÖZ
Genel Başkan.
BASIN BİLDİRİSİ Koop-Sen olarak bugün gerçekleştirmiş olduğumuz 1 günlük uyarı grevi sonrası Kooperatif Şirketler...KoopSen Kooperatif Görevlileri Sendikası paylaştı: 21 Eylül 2020 Pazartesi
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