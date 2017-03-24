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KOOP-SEN ile Şeker Sigorta Kıbrıs LTD arasındatoplu iş sözleşmesi imzalandı

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KOOP-SEN ile Şeker Sigorta Kıbrıs LTD arasındatoplu iş sözleşmesi imzalandı
KOOP-Sen ile Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

KOOP-SEN’den yapılan açıklamaya göre, iki yıl süreli imzalanan sözleşme, 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayacak.

İmza töreni, Şeker Sigorta’nın Lefkoşa Merkez Binası’nda gerçekleşti.

Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci, Kooperatif Merkez Bankası iştiraki olan Şeker Sigorta’yı personelin özverili çalışmaları ve yöneticilerin kararlı tutumu sayesinde sektörde önemli bir noktaya taşımayı başardıklarını belirterek, bu noktada personelin maaş, özlük hakları ve sosyal menfaatlerini de güvence altına aldıklarını kaydetti.

Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd. Genel Müdürü Salahi Karahasan ise, Şeker Sigorta’nın ‘kalbe giden damarların’ acentesi olduğunu ifade ederek, personelinin ise şirketin kalbi olduğu ve huzurlu çalışması için gerekli her şeyin yapıldığını belirtti.

KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz de Şeker Sigorta Yönetimine teşekkür ederek, eski yönetimden görmedikleri anlayış ve işbirliğini bu yönetimden görmüş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Güröz, Şeker Sigorta çalışanlarının örgütlü çalışma yaşamında yer almış olmasının önemli bir merhale olduğunu ifade etti.

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