Koop-Sen, Koop-Süt’te grevde: "Hatalı ve kasıtlı kararlardan dönün"

Koop-Sen, bugün, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevinde...
Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Genel Başkanı Mehmetali Güröz, bir günlük uyarı grevine gideceklerini belirtmiş, ileri sürdükleri “Fabrikadaki hatalı ve kasıtlı kararlardan” geri dönülmezse süresiz grev yapacakları uyarısında bulunmuştu.
Koop-Sen, bugünkü grevin yanında, saat 10.00’da Koop-Süt fabrikası önünde basın açıklaması yapacağını da duyurdu.
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