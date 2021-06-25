Koop-Sen Koopbank şubelerinde Pazartesi uyarı grevi yapacak

Koop-Sen, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm banka şubelerinde 28 Haziran 2021 Pazartesi uyarı grevi grevi yapılacağını açıkladı.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu ve Müdrünün Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini gerekçesiz bir şekilde askıya alması ve Sendikayı toplantıya çağırmayarak yok sayıp itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle tüm banka şubelerinde 28 Haziran 2021 Pazartesi uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini gerekçesiz bir şekilde askıya alan ve Sendikayı toplantıya çağırmayarak yok sayıp itibarsızlaştıran Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünü kınar, KOOP-SEN olarak Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm banka şubelerinde 28 Haziran 2021 Pazartesi Günü 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacağımızı kamuoyuna ve halkımıza duyururuz.

Ayrıca, bu kayıtsız duruşun devam etmesi halinde KOOP-SEN olarak süresiz genel grev başlatacağımızı bilgilerinize getiririz.

Saygılarımızla,

KOOP-SEN Yönetim Kurulları adına Mehmetali Güröz Genel Başkan