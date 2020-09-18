KOOP-SEN: “UBP’nin KOOP-SÜT’ü seçim uğruna feda etmesine müsaade etmeyeceğiz”

KOOP-SEN’den yapılan açıklamada, KOOP-SÜT’deki UBP kökenli Yönetim Kurulu üyelerinin “partililerine makam ve kadro yaratmak adına sudan gerekçelerle görevden alma yoluna gittiği” iddia edilerek, “UBP’nin KOOP-SÜT’ü seçim uğruna feda etmesine müsaade etmeyeceğiz” denildi, uyarı grevine gidileceği açıklandı.

Açıklama şöyle devam etti:

“KOOP-SÜT'ün ortaklarına ve özellikle KOOP-SÜT'ün büyük ortağı olan ve seçimsiz bir yönetici atama hakkına sahip olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD’e, ayrıca ortağı ve paydaşı olan Hayvancılar Birliği Kooperatifine çağrımızdır. Gelin Kıbrıs Türk Halkına mal olmuş KOOP-SÜT'e birlikte sahip çıkalım. KOOP-SEN olarak KOOP-SÜT Fabrikasında 21 Eylül Pazartesi tarihinde bir günlük uyarı grevine gideceğimizi; alınan hatalı ve kasıtlı kararlardan geri dönülmediği takdirde süresiz greve gideceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”