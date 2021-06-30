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KOOP-SEN Uyarıyor

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Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) , Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şubelerinde bugün 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevine gideceğini açıkladı.
KOOP-SEN Uyarıyor

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) , Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şubelerinde bugün 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevine gideceğini açıkladı.

KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal düzenlenen basın toplantısında, yeni yıldan beridir Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin olduğunu ancak, işverenin takındığı olumsuz tutumdan dolayı bu görüşmelerin çıkmaza girdiğini savundu.

KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz de hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Güröz, 1 gün grev yapıp, sonra ara vererek, görüşme çağrısı bekleyeceklerini ifade ederek, yarın (Perşembe günü) görüşme için bekleyeceklerini, olmazsa cuma tekrar grev yapacaklarını belirtti. 

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