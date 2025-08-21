Koop-Sen’in grevi devam ediyor

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda yarın da grevde olacaklarını, KOOPBANK’ta ise dayanışma ve destek amaçlı uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, yaptığı yazılı açıklamada, Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda 12 Ağustos tarihinde süresiz grev başlattıklarını hatırlatarak, sendikanın halen karşısında hiçbir muhatap bulamadığını savundu.

“Günlerdir ısrarla üzerinde durduğumuz gibi grev konumuz sadece hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmış maaşlar değildir.” diyen Güröz, ağustos ayına gelinmiş olmasına rağmen KOOPBANK dahil tüm işyerlerinde toplu iş sözleşmesi imzalamaktan kaçıldığını ve 44 çalışanın işine son verme kararından vazgeçilmediğini söyledi.

İştiraklerin zor durumda olma sebebi olarak yöneticileri işaret eden Güröz, “Bu sebeple yarın KOOPBANK Genel Müdürlük önünde Koopsüt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa Yem Fabrikası’nda süresiz, KOOPBANK’ta ise dayanışma ve destek amaçlı uyarı grevinde olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.” dedi.