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KOOP-SEN'in grevi sona erdi

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Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardığını, grevin sona erdiğini açıkladı.
KOOP-SEN'in grevi sona erdi

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardığını, grevin sona erdiğini açıkladı.


Bankada hafta başı  grev başlatan sendika, pazartesi, çarşamba ve dün grev yapmıştı.
Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güroz konuyla ilgili açıklamasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, greve neden olan konularda anlaşmanın sağlanmasıyla, çalışanların sosyal hak ve menfaatlerinin korunarak iyileştirildiğini belirtti.


Güroz’ün açıklaması şöyle:


“ Koop-Sen ile K.T.Koop.M.B.Ltd. Yönetim Kurulu arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde greve sebep olan konularda antlaşma sağlanmış; çalışanların sosyal hak ve menfaatleri korunarak iyileştirilmiştir. Grevimiz son bulup iş barışı sağlanmıştır.”

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